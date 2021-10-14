فرع نقابة الصحفيين في ديالى يهنئ وكالة / نينا / للانباء بذكرى تاسيسها

2021/10/14 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / هنأ رئيس فرع نقابة الصحفيين في ديالى ساجد المهداوي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / مؤيد اللامي وكادرها بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتاسيسها .وقال في برقية التهنئة يسعدني ان اتقدم لكادر / نينا / باجمل التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة عشر لتاسيسها .متمنيا لهذه الوكالة العريقة مزيدا من العطاء والتالق من اجل ترسيخ المفاهيم الوطنية وتعزيز التجربة الديمقراطية في بلدنا العزيز /انتهى

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