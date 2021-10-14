سبعون عاما من العطاء والوفاء، مدرسة الجليل الثانوية البلدية - الناصرة - فيصل طه

2021/10/14 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_طه سبعون عاما من العطاء والوفاءمدرسة الجليل الثانوية- الناصرة استعدادا لتخريج الفوج السبعين من طلاب مدرسة الجليل الثانوية البلدية الناصرة، وتقديرا واحتراما ووفاءً لآلاف الخريجين، الذين نهلوا العلم والتربية من صرحها الوطني العريق وانطلقوا الى الحياة الواسعة لتحقيق الأماني، وتحقيق الذات، وتعميق الانتماء للأهل، للوطن، ولشعبهم العربي الفلسطيني وخدمته، سنقوم تباعا بنشر اسماء خريجي "أُم المد ......





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