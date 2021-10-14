2021/10/14 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن نتائج الانتخابات التي أعلنت، “لم تكن نهائية بل أولية”.وأوضحت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “نؤكد على ان النتائج التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..



المفوضية تؤكد: نتائج “الانتخابات” أولية وليست نهائية المركز الخبري الوطني.

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