واشنطن: لن نستخدم الطائرات العسكرية مجدداً لإجلاء المواطنين من أفغانستان

2021/10/14 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أنها لن تستخدم الطائرات العسكرية من جديد لإجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان من أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، (14 تشرين الاول 2021)، إن "الفكرة أننا سنستأنف الإجلاء بالشكل الذي كان قبل 31 أغسطس لا تتطابق والواقع".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخطط لاستخدام الطائرات العسكرية لإجلاء الأشخاص من أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة أكملت عملية الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، في ختام لعملية عسكرية استمرت نحو 20 سنة.

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