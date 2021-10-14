"نسويات".. حركة مغربية تطلق سلسلة فيديوهات لتصحيح المفاهيم عن المثلية

2021/10/15 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلد لاتزال فيه المثلية تعاني من رفض المجتمع المحافظ وتعاقب عليها بالسجن القوانين المحلية، أطلقت مجموعة من المثليين والمثليات المغاربة سلسلة من الفيديوهات في محاولة لتغيير الكثير من المفاهيم حول الميول الجنسية المختلفة عما هو سائد في المجتمع.

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