جدل مستمر بشأن مصير محمد صلاح: راتبه ’عقدة’ التفاوض الأولى

2021/10/15 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أن تحقيق فريقه للانتصارات يمثل أولوية بالنسبة له، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة.

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" تصريحات صلاح لموقع ناديه، حيث قال: "أنا سعيد طالما استمر الفريق في الانتصار، أحاول المساعدة دائما لتسجيل الأهداف وجعل الفريق يفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف النجم المصري: "يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا دائمًا للفوز بشيء، أعتقد أن لدينا الجودة لذلك".

وتابع "نمتلك فريقا كبيرا، لذلك ينبغي علينا أن ندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود ونحاول الفوز بشيء ما.



أنا متأكد من أن الجميع يفكرون بنفس الأمر".

وشدد صلاح في ختام حديثه، قائلا: "هذا ما نحتاجه فقط لنبقي في أذهاننا أن ننهي الموسم بالفوز بشيء ما".

وأثير الكثير من الجدل خلال الشهر الماضي، حول وضع عقد صلاح، لا سيما وأن عقده الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وتشير التقارير إلى أن حجر العثرة في المفاوضات يتمثل في الأجر الذي يطلبه صلاح، مع مزاعم بمطالبة نجم "الفراعنة"، بزيادة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 300 ألف إسترليني.

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" مع الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 6 أهداف لكل منهما، ويليهما الإنجليزي الآخر ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، في المرتبة الثالثة برصيد 5 أهداف.

ويحتل ليفربول، وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي المتصدر، بعد مرور 7 جولات من منافسات الدوري.

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