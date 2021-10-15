بلينكن يلتقي نظيره السعودي ويؤكد أن واشنطن

2021/10/15 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، على "الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية" في لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، الخميس في واشنطن.

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