2021/10/15 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه وقفة تضامن ..تحية تقدير ومحبة أولاً للمرأة اللبنانية الشقيقة في نضالها العريق , وفي مشاركتها الإنتفاضات الشعبية الأخيرة والثورات الجماهيرية السلمية ووقفاتها اليومية الجريئة مع بقية أبناء شعبها والمجتمع الاهلي النشيط وجمعياته ونواديه وأحزابه ونشطائه ونقاباته للمطالبات والإحتجاجات أمام الدوائر والوزارات الحكومية والرئاسية تأييداً للعدالة والحق والحرية والقانون واحترام القضاء والفصل بين السلط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة تضامن ..من اليوميات - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة تضامن ..من اليوميات - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).