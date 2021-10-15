2021/10/15 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس فلسطين على موعد مع الوجع في موسم الجوع الكبيراكتب مقالتي في وقت يعاني فيه سبعة أسرى فلسطينيين ادارييين مواجع اضراباتهم عن الطعام، الذي بدأه بعضهم قبل أكثر من خمسين يومًا؛ بينما قطع فيه الاسيران، كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، حاجز الثمانين يومًا، وباتا يواجهان، وفق جميع التقارير الطبية، امكانية الموت الفجائي أو اصابتهما بأضرار جسدية لا يمكن معالجتها في المستقبل.لا أعرف كيف سينهي الأسرى إضرا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين على ميعاد مع الوجع في موسم الجوع الكبير - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين على ميعاد مع الوجع في موسم الجوع الكبير - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).