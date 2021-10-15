الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....31 - محمد الحنفي

2021/10/15 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....4ز ـ والعمال، عندما يمتلكون الوعي بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فإنهم يعملون على الاطلاع على القوانين المعمول بها، ليعرفوا ليعرفوا:هل هي متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل؟فإن كانت كذلك، حولوا تلك الحقوق، إلى مطالب، في إطار النقابة التي ينتظمون فيها، وعملوا على وضع برنامج لل ......





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