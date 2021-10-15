2021/10/15 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري (يمين) مع مفاوض الاتحاد الاوروبي للملف النووي انريكي مورا في طهران في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2021، في صورة وزعتها وزارة الخارجية الايرانية.© وزارة الخارجية الايرانية/AFP – طهران (أ ف ب) – أعلنت إيران خوض نقاش “إيجابي” مع الاتحاد الأوروبي في طهران الخميس بشأن المفاوضات الهادفة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقاش “إيجابي” إيراني أوروبي بشأن مباحثات النووي يستكمل في بروكسل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقاش “إيجابي” إيراني أوروبي بشأن مباحثات النووي يستكمل في بروكسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).