2021/10/15 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QNw1F1QNxww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي: الانتخابات العراقية "مهزلة" تنام على رقم وتكعد على رقم آخر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي: الانتخابات العراقية "مهزلة" تنام على رقم وتكعد على رقم آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).