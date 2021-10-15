2021/10/15 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح الواقعية في الفكر العراقي المعاصر: شجون وتأملات .مظهر محمد صالح تشهد الصروح الثقافية في المشرق عموماً وفي بلادنا على وجه الخصوص استبدالاً للكثير من النزعات الاسطورية و الكوابح الايديولوجية في التعاطي مع قضايا المجتمع والحياة ولاسيما في العراق المعاصر وبمسؤولية نابعة من الايمان بقضية الرفاهية واشاعة المساواة والحريات الشخصية عبر تحرير العقل نفسه من كوابحهِ.



فالأنتقال من ساحات القيود المجهول ......





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