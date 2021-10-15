2021/10/15 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساعدات أميركية للجيش اللبناني

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