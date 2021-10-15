شاهد بالفيديو.. التميمي: هناك تحرك امريكي اسرائيلي يخص ملف ايران النووي يمكن ان يحول العراق الى حالة من السوداوية

2021/10/15 | 01:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: emQb_yWafss

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