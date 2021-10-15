من يُصلِحُ الملحَ إذا الملحُ فسد؟! - ياسين المصري

2021/10/15 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري في عصر الشاعر الكوفي أبو سفيان الثوري (716 - 778م)، لم يكن هناك سوى رجال الدين الذين يزعمون - كما يزعمون دائمًا - أنهم رجال علم، يحمون به المجتمع، خاطبهم قائلًا:يا رجــالَ العــلمِ يا ملـحَ البــلدِالقصد هو: من يصلح الذين يحافظون على المجتمع من الفساد إن هم فسدوا؟نجد اليوم في مصر نخبًا فاسدة في جميع المجالات، كما نجد إجراءات رسمية تساعدهم على التمادي في الفساد، حتى أنَّ الأخيار الطيبين ......





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