مقتل عسكري جزائري وإصابة آخرين بانفجار قرب الحدود المغربية

2021/10/15 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عنصر من حرس الحدود الجزائرية وأصيب اثنان آخران، مساء الأربعاء، في انفجار لغم تقليدي الصنع قرب الحدود مع المغرب على ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

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