’الإطار التنسيقي’ ينفي إصدار موقف حول ’الكتلة الأكبر’: حصدنا 90 مقعداً حتى الآن

2021/10/15 | 02:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

نفى "الإطار التنسيقي"، الجمعة، إعلان موقف حول "الكتلة الأكبر"، بعد معلومات عن الوصول إلى تكتل كبير.

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وذكر بيان لـ "الإطار التنسيقي"، تلقى "ناس"، نسخة منه، (15 تشرين الأول 2021)، "لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزاً".

وأضاف البيان، أنّ "الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر".

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