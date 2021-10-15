الإطار التنسيقي: حصدنا 90 مقعدًا ولم نصدر موقفًا حول

2021/10/15 | 02:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى "الإطار التنسيقي" الذي يضم الأطراف السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، إصدار موقف حول الكتلة الأكبر.

وقال الإطار في بيان، فجر الجمعة 15 تشرين الأول/أكتوبر، "لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الاكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزًا".

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وأضاف البيان، إنّ "الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر".

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