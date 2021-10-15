الانتخابات العراقية من منظار أميركي

2021/10/15 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشادة دولية بجهود المفوضية العليا للانتخابات،وبدء مرحلة تلقي الطعون والشكاوى في الانتخابات، كيف سيتم تشكيل الحكومة؟ وهل ستقبل الكتل الخاسرة النتائج؟

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