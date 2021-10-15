2021/10/15 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب حفل الكرة الذهبية المرتقب في 29 نوفمبر القادم، انضم النجم البرازيلي، رونالدو نازاريو، لنجوم اللعبة الذين رشحوا لاعبا أو أكثر للفوز بالجائزة.

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