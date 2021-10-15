نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى

2021/10/15 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، الخميس، إلى المستشفى بسبب تعرضه لالتهابات، وفقا لما أفاد متحدث باسمه.

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