بيان من الخارجية السعودية بشأن أحداث بيروت الدامية

2021/10/15 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت، وذلك بعد اشتباكات مسلحة، الخميس، في العاصمة بيروت.

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