بايدن يوقع قانون رفع سقف دين الولايات المتحدة

2021/10/15 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، النص الذي يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم التخلف عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.

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