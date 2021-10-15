تداعيات في يوم خريفي - نادية خلوف

#نادية_خلوف بينما كنت أراقب حالة الطّقس من النافذة .
رأيت أوراق الأشجار في الِشارع الخلفي تتطاير كالفراشات من على أغصان الأشجار .
شديت الحزام على بطني كي اوقفه عن النّق بعد أن أصبح مولعاً به -أعني النّق-.ترددت في النزول إلى الشّارع فقد كنت أرى تعليقات على الفيس بوك تشيد بالقاضي بيطار اللبناني ، وتقول له: " لست وحدك! " طبعاً من وضع صورته من السوريين لا حول له ولا قوة ، أي أن الرجل وحده ، قرأت نعوته في فنجان ......
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