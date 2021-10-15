الوكلاء الحصريون لله على الكوكب - عادل صوما

2021/10/15 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما في سنة 1921 خلعت هدى شعراوي (الناشطة الاجتماعية المصرية) النقاب العثمنلي (وهو عكس النقاب الأفغاني الرائج اليوم) ووضعت فوق رأسها غطاء الرأس المصري الأصيل، أثناء استقبال الزعيم سعد زغلول العائد من المنفى، وعندما قابلت كمال أتاتورك بعد المؤتمر النسائي الدولي الثاني عشر في اسطنبول في 18 نيسان/ إبريل 1935، كتبت في مذكراتها: "وبعد انتهاء مؤتمر استانبول وصلتنا دعوة لحضور الاحتفال الذي أقامه مصطفى كمال ......





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