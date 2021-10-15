السودان: مبادرة الهيبك (HIPC) وسياسة استدامة الدَيْن - محمود محمد ياسين

2021/10/15 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين اتوطئةان دكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، من المفتونين بمؤسسات التمويل الدولية؛ وأذكر أنه قبل سنوات خلت دار بيني وبينه قبل أن يتم تصعيده للمنصب الرفيع نقاشا حول الأداء الاقتصادي بإحدى الدول العربية حيث كان رأىّ ان تعويل تلك الدولة على القروض الضخمة من مؤسسات التمويل الدولية سينعكس سلبا على تنمية اقتصادها.



وكان رأى حمدوك مغايرا معتبرا انه لا بديل للطريق الذي تسير عليه الدولة المعنية لت ......





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