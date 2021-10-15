باكو تعلن مقتل جندي أذربيجاني بنيران أرمينية

2021/10/15 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت باكو، اليوم الجمعة، مقتل جندي أذربيجاني بنيران أرمينية في ناغورني قره باغ، في مؤشر إلى أن الوضع لا يزال متقلبا في هذه المنطقة المتنازع عليها والتي كانت مسرحا لحرب دموية العام الماضي.

ويأتي ذلك في اليوم نفسه الذي التقى فيه وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا في مينسك، حيث بدأ البلدان محادثات لمحاولة تهدئة العلاقات بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن جنديا "قتل بنيران قناص من عناصر مسلحة أرمينية غير شرعية"، منددة بحصول استفزاز".

وأضافت الوزارة أن "باكو دعت روسيا وتركيا اللتين أقامتا مركزا مشتركا لمراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، إلى التحقيق في الأمر".

وفي الأشهر الأخيرة أفادت كل من أذربيجان وأرمينيا بوقوع حوادث إطلاق نار حدودية متفرقة، في تطوّرات تثير في كل مرة مخاوف من تجدد النزاع.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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