السعودية: ندرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصلية جدة

2021/10/15 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة "جادة" بشأن محادثاتها مع إيران، مما يشير إلى رغبة الرياض في إصلاح علاقتها مع طهران.

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