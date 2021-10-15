2021/10/15 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أمس الخميس، في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: “ناقش الوزيران التعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا والسعودية يبحثان إنهاء الصراع في اليمن المركز الخبري الوطني.

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