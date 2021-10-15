2021/10/15 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو مهتمة بمواصلة المشاورات مع إسرائيل بشأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.وأوضح لافروف في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، بمناسبة الذكرى الـ30 لاستئناف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا: لا بديل عن مبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المركز الخبري الوطني.

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