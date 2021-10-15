2021/10/15 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت وزارة الأمن العام في الصين إن أجهزة الشرطة ضبطت أكثر من 80 ألف مشتبه به متورطين بأكثر من 37 ألف قضية جرمية متعلقة بالإنترنت، وسط حملة وطنية لتنظيم الفضاء السيبراني هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 80 ألف صيني بارتكاب جرائم متعلقة بالإنترنت المركز الخبري الوطني.

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