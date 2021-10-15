أعراض تدل على سرطان الرئة

2021/10/15 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

وجد الأطباء أعراضًا على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة.

ووثق الأطباء حالات أصبح فيها ألم الكعب العَرَض الوحيد لسرطان الرئة، حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، ويوضح التقرير أن العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

في الممارسة الطبية، هناك حالات اشتكى فيها المرضى من ألم مستمر في الكعب أثناء الفحص، تم العثور على جلطة فيه، وكان هذا هو العَرَض الوحيد لسرطان الرئة.

في مثل هذه الحالات، ينصح الأطباء بمنح المصاب ما يصل إلى أسبوعين لمعرفة ما إذا كان الألم قد اختفى ومع ذلك، إذا لم يتوقف لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب.

على وجه الخصوص، يجدر الانتباه إلى المشكلة إذا كان الألم شديدًا لدرجة أنه يمنعك من ممارسة الأنشطة اليومية، ويزداد الألم بشكل دوري أو يعود، ولا يختفي بعد العلاج في المنزل لمدة أسبوعين.



وأيضًا إذا كان المريض يعاني من وخز أو تنميل في القدم.

وحذرت صحيفة ديلي إكسبريس من أن سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان، وعادة، قد لا تكون هناك أعراض في بداية المرض.



التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا.

المصدر: سبوتنيك

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