'الاطار التنسيقي' يوضح بشأن الكتلة الأكبر ويؤكد: حصدنا 90 مقعدا

2021/10/15 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الإطار التنسيقي، الجمعة، إعلان موقف حول "الكتلة الأكبر"، بعد معلومات عن الوصول إلى تكتل كبير.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 تشرين الأول 2021)، انه "لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزا".

وأضاف البيان، أن "الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر".

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