بيان جديد من مفوضية الانتخابات يسبق اعلان النتائج الأخيرة

2021/10/15 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، ان النتائج التي اعلنت هي اولية لا غير.

وذكر المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 تشرين الاول 2021)، ان"اعلان النتائج جاء بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للراي العام خلال 24 ساعة والتي تضمنت:-

اولا: اعلان النتائج المستحصلة الكترونيا.

ثانيا: اعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%.

ثالثا: ويجري الان عد وفرز المرحلة الاخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده (3681) محطة وقد انجز منها (70%)".

واضاف البيان، ان "باقي المحطات تم ارسال نتائجها وعند اكتمال ذلك سيتم اعلانها والمصادقة عليها واعلان النتائج النهائية".

واوضح، ان "بعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة ايام"، لافتا الى انه "تجري جميع هذه العمليات بحضور فريق الامم المتحدة ومراقبي الاتحاد الاوربي والمراقبة المحلية وحقوق الانسان واللجنة الامنية العليا".

N.A

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