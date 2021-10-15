السعودية: ندرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها في جدة

2021/10/15 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة "جادة" بشأن محادثاتها مع إيران، مما يشير إلى رغبة الرياض في إصلاح علاقتها مع طهران.

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