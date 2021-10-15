وزير التعليم العالي يهنئ /نينا/ بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيسها

2021/10/15 | 08:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ بمناسبة الذكرى "السادسة عشرة" لتأسيسها.وقال عبدالصاحب في برقية تهنئة:" بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ الموقرة نهنئ الاسرة الصحفية فيها ، ونبارك المسار الذي انتهجته الوكالة منذ تأسيسها الى يومنا هذا الذي اتسم بالمهنية والمصداقية والحيادية في العمل الصحفي، متمنين للعاملين فيها النجاح والموفقية في اداء مهامهم بكل مهنية ومواصلة عطائهم الثر خدمة لبلدنا العراق وشعبه الكريم "./انتهى7

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