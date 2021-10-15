الزبيدي يدعو الشخصيات والكتل السياسية الى القبول بنتائج الانتخابات والاسراع بعقد جلسة البرلمان الجديد 

2021/10/15 | 08:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا السياسي المستقل ثائر منير فرحان الزبيدي جميع المشاركين في العملية الانتخابية من شخصيات وكتل سياسية الى القبول بالنتائج من اجل عبور العراق الى بر الامان.وقال الزبيدي في بيان :" ان القبول بنتائج الانتخابات امر مهم خاصة بعد الاشادة الدولية بعمل واجراءات مفوضية الانتخابات ".واضاف :" ان الاسراع في اعلان النتائج النهائية ومصادقة القضاء عليها خطوة ضرورية لاتقبل التاخير لبدء البرلمان الجديد جلساته واتخاذ الخطوات الدستورية الاخرى ".وشدد علىضرورة الاسراع بالاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وضرورة تحقيق ما تعهد به الفائزون لتنفيذ برامجهم الانتخابية ./انتهى3

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