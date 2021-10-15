لبنان.. الحريري يذكّر بصور الحرب الأهلية ويناشد: صحوة ضمير للجميع

2021/10/15 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها بيروت، الخميس والتي راح ضحيتها 6 قتلى وفقا لإحصائيات الصليب الأحمر اللبناني.

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