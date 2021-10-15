اسعار النفط تكسر حاجز الـ84 دولارًا للبرميل بعد انخفاض المخزونات لأدنى مستوى منذ 6 أعوام

2021/10/15 | 09:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قفزة كبيرة لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة، لتصل إلى 84.28 دولارا للبرميل.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 في المئة، لتصل إلى 81.61 دولارا للبرميل.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

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