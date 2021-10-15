تعرف على العاقبة الأسوأ التي قد تنجم عن جائحة كورونا

2021/10/15 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني رأت الدكتورة في العلوم البيولوجية، عالمة الفيروسات، آنتشا بارانوفا، أن أسوأ عواقب لوباء “كوفيد – 19” قد يمس عملية الانتقاء الطبيعي البشري.ولفتت الأستاذة في جامعة “جورج مايسون” الأمريكية إلى أنه […]

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