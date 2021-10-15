بيليه: أنا في حالة جيدة

2021/10/15 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قال الأسطورة البرازيلي بيليه على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "في حالة جيدة" بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب ورم في القولون.

وقال بيليه مازحا في مقطع فيديو نُشر على حسابين على إنستغرام لاثنتين من بناته "الحمد لله أنا بخير، أنا أفضل، حتى أنني مستعد للعب يوم الأحد"

وأضاف: "بجدية أكثر، أشكركم على كل شيء وشكرا لكل من منحني القوة وان شاء الله سأكون معكم قريبا جدا".

في هذا الفيديو الأول منذ خروجه من مستشفى ساو باولو حيث أمضى شهرًا في العلاج، بدا بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) مبتسمًا وفي مزاج جيد.

وأدخل بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتس دو ناسيمنتو وسيحتفل بعيد ميلاده الحادي والثمانين في 23 تشرين الأول الحالي، إلى المستشفى في 31 آب لإجراء فحوص روتينية حيث تم اكتشاف اشتباه اصابته بورم في القولون.

وخضع الاسطورة البرازيلية لعملية جراحية بعد أربعة أيام، ثم أمضى عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث عاد إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، قبل أن يخرج من المستشفى في 30 أيلول.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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