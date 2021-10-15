الخارجية الأميركية: حزب الله يرهب اللبنانيين

2021/10/15 | 09:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت وزارة الخارجية الأميركية، على أحداث العنف التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، فيما اتهمت حزب الله بترهيب المواطنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تنضم إلى السلطات اللبنانية في دعوتها للتهدئة وخفض التوترات.



وتابع: نحن ندعم استقلال القضاء في لبنان، ويجب أن يكون القضاة في مأمن من العنف والتهديدات والترهيب، بما في ذلك الترهيب من قبل حزب الله.

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