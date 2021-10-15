السعودية تصف محادثاتها مع إيران بـ”الودية” والمفاوضات بـ”بالاستكشافية”

2021/10/15 | 09:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن المملكة العربية السعودية جادة بشأن المحادثات مع إيران.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصف المفاوضات بالاستكشافية، موضحاً ان المملكة جادة بشأن المحادثات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالحوار الذي انطلق بين بلاده والسعودية، نظرا لأهمية دور البلدين في المنطقة.

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