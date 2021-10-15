دراسة: تناول فيتامين شائع يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان

2021/10/15 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجدت دراسة أجراها علماء من جامعة ولاية أوهايو أن تناول هذا الفيتامين يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.أظهرت الأبحاث أن تناول الفيتامينات B6 وB12 في أقراص الفيتامينات العادية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، خاصة بين الرجال.عادة ما يتم تناول فيتامينات ب لمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك انخفاض مستويات الطاقة […]

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