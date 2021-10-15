2021/10/15 | 10:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصفيات المونديال.. هدف مارتينيز يقود الأرجنتين لعبور بيرو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/15 | 10:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تصفيات المونديال.. هدف مارتينيز يقود الأرجنتين لعبور بيرو) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تصفيات المونديال.. هدف مارتينيز يقود الأرجنتين لعبور بيرو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).