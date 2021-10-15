البرازيل تفوز على أوروغواي برباعية في تصفيات مونديال قطر

2021/10/15 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قدم رافينيا أداء رائعا وأحرز هدفين، ليقود البرازيل للفوز 4-1 على أوروغواي، فجر اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم في قطر.

وانتزعت البرازيل التقدم بعد عشر دقائق من بداية المباراة، عندما استلم نيمار تمريرة من فريد بصدره، وراوغ الحارس ثم سدد الكرة بين اثنين من المدافعين كانا على خط المرمى.

وجعل رافينيا النتيجة 2-0، في الدقيقة 18، عندما تابع تسديدة مرتدة من الحارس، ثم أضاف الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الشوط الثاني.

وقلص المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الفارق في الدقيقة 77، لكن بعد ست دقائق لاحقة أعاد غابرييل باربوسا تفوق البرازيل بفارق ثلاثة أهداف.

وتتصدر البرازيل التصفيات متفوقة بست نقاط على الأرجنتين التي فازت 1-0 على بيرو، بينما تراجعت أوروغواي للمركز الخامس، بـ16 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر، بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.

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