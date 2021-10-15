الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في المستشفى للعلاج من التهاب

2021/10/15 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – نُقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (75 عاما) الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا للعلاج من التهاب على ما أعلن الخميس متحدث باسمه.وقال الأطباء أن كلينتون يستجيب للعلاج بشكل جيد في المركز الطبي في إيرفين بولاية كاليفورنيا.والالتهاب لا علاقة له بفيروس كورونا.وكتب المتحدث أنغيل أورينا على […]

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