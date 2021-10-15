السعودية تدرس طلبًا إيرانيًا لفتح قنصلية في جدة

2021/10/15 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة “جادة” بشأن محادثاتها مع إيران، مما يشير إلى رغبة الرياض في إصلاح علاقتها مع طهران.وأضاف الوزير السعودي في تصريحات لصحيفة […]

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