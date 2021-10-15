درجات وظيفية ستطلق الشهر الجاري.. هذه تفاصيلها

2021/10/15 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مجلس الخدمة الاتحادي، الجمعة، عن قرب إطلاق درجات محدودة لديوان الرقابة المالية.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح تابعه NRT عربية (15 تشرين الاول 2021)، إنه "لا توجد درجات وظيفية في الموازنة، لأن وزارة المالية لم تجر حركة في الملاك لكي نتمكن من التعيين بحسب قانوني 59 و67 لسنة 2017".

وأضاف أن هناك" درجات وظيفية محدودة ستطلق الشهر الحالي لديوان الرقابة المالية"، مشيرا الى أن "هذه الدرجات سيتم الاعلان عنها بعد تزويدنا بالتخصيص المالي".

وتابع أن "وزارة المالية هي التي تقدر مدى احتياجها للأموال والاقتراض الذي يتم وفق احتياجها".

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